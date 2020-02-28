2020-02-28T14:03:57+03:00
Общество

Синдикат кредиторов открыл финансирование строительству завода по переработке природного газа в Находке

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Синдикат участников – Банк ВТБ (ПАО), ВЭБ.РФ и Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ, Группа ВЭБ.РФ) – открыли финансирование инвестиционному проекту строительства Находкинского завода минеральных удобрений в Приморском крае (город Находка). Международный подрядчик (China Chengda Engineering Co., Ltd.)* получил авансовый платеж и уже приступил к выполнению работ по EPC* контракту, предполагающему строительство завода «под ключ». Выход НЗМУ на полную мощность запланирован до конца 2023 года.

Общая проектная мощность производства на первом этапе проекта составит 1,8 млн тонн метанола в год. Природный газ на производство будет поставляться с месторождений на Сахалине. Производство и выпускаемая им продукция будут отвечать самым высоким экологическим стандартам.

Структурирование финансирования проекта осуществляется в соответствии с принципами фабрики проектного финансирования. Кроме того, финансирование в объеме 7 млрд рублей предоставлено инициатору проекта со стороны ФРДВ.

Реализация проекта позволит создать свыше 1500 новых высокопрофессиональных рабочих мест в Приморском крае. После запуска завода значительно вырастут налоговые поступления в бюджет, повысится эффективность использования природных ресурсов и укрепятся позиции России на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона.

*Чайна Ченгд аЭнджинеринг Ко, Лтд, ИПС

Лицензия Банка ПАО «ВТБ» №1000 от 08.07.2015 г.

Информация от партнера

ИСТОЧНИК KP.RU

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