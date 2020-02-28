2020-02-28T14:42:39+03:00
Общество

Какая погода ждет ижевчан в выходные?

По прогнозам синоптиков с воскресенья в Удмуртии температура начнет понижаться
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В предстоящие выходные в Удмуртии будет теплая погода, местами пройдет мокрый снег и дождь. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

Так, в последний день зимы, 29 февраля, днем ожидается −1…0 градусов, ночью −3…−2 градуса, пасмурно, снег.

1 марта, днем ожидается −2…−1 градус, ночью −5 градусов, облачно с прояснениями. Сохранится ветреная погода, на дорогах гололедица.

На следующей неделе температура будет колебаться от -3 градусов, до +3 градусов, в отдельные дни пройдет небольшой снег.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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