Какая погода ждет ижевчан в выходные?
В предстоящие выходные в Удмуртии будет теплая погода, местами пройдет мокрый снег и дождь. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.
Так, в последний день зимы, 29 февраля, днем ожидается −1…0 градусов, ночью −3…−2 градуса, пасмурно, снег.
1 марта, днем ожидается −2…−1 градус, ночью −5 градусов, облачно с прояснениями. Сохранится ветреная погода, на дорогах гололедица.
На следующей неделе температура будет колебаться от -3 градусов, до +3 градусов, в отдельные дни пройдет небольшой снег.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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