По итогам 2019 года в Удмуртии смертность в ДТП сократилась на 12%

28 Февр. 2020 2020-02-28T16:24:15+03:00

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В Удмуртии по итогам 2019 года сократилась смертность в ДТП на 12%. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса республики.

- Работа, направленная на снижение аварийности, проводится не только в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», но и за счет территориального дорожного фонда. В прошлом году на трассах и в городах было установлено 4 светофора, 8 мигающих односекционных светофора, установлено освещение на трех участках дорог. Также сделаны 16 искусственных неровностей, установлено 10 комплексов фото- и видеофиксации, заменено 28 км барьерного ограждения, - говорится в сообщении.

Именно эти меры позволили снизить смертность на региональных трассах на 4%, в городах - на 12,3%, а в Ижевске - на 16%. В 2020 году на трассе М-7 будет установлено 12 комплексов фото- и видеофиксации, для исключения наездов на пешеходов запланировано устройство освещения 7 участков трасс.

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ИСТОЧНИК KP.RU