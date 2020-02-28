2020-02-28T17:50:30+03:00
Общество

Прокуратура проверит ижевский ЖК «Кислород» после обрушения лестничных маршей

По предварительным данным, исполнители подрядчика нарушили технику безопасности
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Прокуратура проверит строящийся на Воткинском шоссе в Ижевске жилой квартал «Кислород». 24 февраля около 15:00 там рухнули лестничные марши с седьмого на первый этаж. По предварительным данным, виноваты исполнители подрядчика. Они нарушили технику безопасности. Это и стало причиной падения трансформатора, в результате которого пострадали двое рабочих: один из них погиб, второй – госпитализирован.

Специалисты группы компаний «Рентек» считают, что нарушений при монтаже конструкций не было. Бетонные и лестничные пролеты смонтированы с соблюдением технологии строительства.

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- Монолитный каркас остается в целостности, конструктиву дома ничего не угрожает ни сейчас, ни в будущем, - рассказали в «Рентеке».

Для восстановления поврежденных конструкций застройщику потребуется около месяца. К работам приступят сразу после проверки следственными органами и независимой строительной экспертизы.

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- Как только устраним последствия происшествия, пригласим участников долевого строительства на стройплощадку, чтобы продемонстрировать выполненные работы и ответить на все вопросы, - рассказали в компании. - А также восстановим регулярные экскурсионные показы для всех желающих.

Будь в курсе!

Для будущих жителей ЖК «Кислород» открыта горячая линия. Специалисты группы компаний «Рентек» ответят на все волнующие вопросы в будние днис 09:00 до 20:00 по телефону 773-211.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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