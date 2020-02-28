Конкурс «Культурная мозаика Удмуртии» стартует с 1 марта

28 Февр. 2020 2020-02-28T16:22:27+03:00

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1 марта стартует прием заявок на конкурс «Культурная мозаика Удмуртии». Он направлен на выявление людей и организаций, способных брать ответственность за развитие своих сообществ и создавать более благоприятные для жизни и работы условия. Проектам-участникам будет предложено пройти четыре годовых этапа. Прием заявок завершится 20 марта.

- Принять участие могут гастрономические, музыкальные и ландшафтные фестивали, театральные гастроли, пешеходные экскурсии, восстановленные промыслы и ремесла, открытые чтения, образовательные программы, выставки и мастер-классы. Вовлеченность местных жителей в создание проекта является обязательным условием для участия в конкурсе, - сообщают организаторы.

Конкурс пройдет в 25 сельских районах и в городах Можга и Камбарка. Победители будут выбраны экспертным советом. Список полуфиналистов будет объявлен 28 марта, после чего участники, перешедшие во второй тур, пройдут обучающий семинар по доработке проектов. Победители будут названы 14 апреля, а реализация проектов продлится с мая 2020 по февраль 2021.

Максимальная сумма финансирования для победителей – 500 000 рублей. Также победители получат экспертную и финансовую поддержку, смогут пройти обучение и стажировку в культурных центрах других регионов.

Актуальная информация о конкурсе по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU