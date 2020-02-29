Глава Ижевска проинспектировал состояние Славянского шоссе
Глава Ижевска Олег Бекмеметьев проверил состояние Славянского шоссе. Об итогах прогулки Олег Николаевич написал на своей странице во «ВКонтакте».
- Этот участок у кафе ремонтировали в 2012 году, гарантийный срок истёк. Большой трафик, постоянные перепады температур, характерные для этой зимы, делают своё дело: дорога превратилась в решето. Ночью дорожники снова выйдут на этот участок. Пока это единственный вариант обеспечить более-менее безопасный проезд. Есть проект реконструкции шоссе на 300 млн рублей, пока он нам не по карману, - отметил глава города.
Также Олег Николаевич призвал водителей быть внимательнее на дорогах, обращать внимание на знаки и соблюдать скоростной режим.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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