На 31% выросло количество миграционных преступлений в Удмуртии

1 Март 2020 2020-03-01T08:47:16+03:00

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На 31% за год в Удмуртии выросло количество количество преступлений, связанных с незаконной миграцией. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура по региону. Речь идет о статьях УК 322.1 – 322.3 (органанизация незаконной миграции, фиктивная регистрация, фиктивная постановка на учет).

– На фоне принимаемых прокуратурой республики мер координационного характера, направленных на повышение эффективности деятельности органов внутренних дел по пресечению противоправных деяний, связанных с незаконной миграцией, наблюдается рост количества выявленных преступлений такой категории, – говорится в сообщении.

Напомним, в 2018 таких преступлений было зарегистрировано 111 таких преступлений. В 2019 году их количество увеличилось до 145.

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ИСТОЧНИК KP.RU