Жители Удмуртии почти в два раза чаще стали попадаться на уловки кибермошенников

1 Март 2020 2020-03-01T15:10:33+03:00

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Почти вдвое в Удмуртии выросло количество преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и в сфере компьютерной информации. Такую статистику приводит пресс-служба прокуратуры республики. За 2019-й год зафиксирован рост преступлений на 86,7%. Это 4939 случаев против 2645.

– В большинстве случаев мошенники представляются сотрудниками службы безопасности банков и под видом защиты от незаконных банковских операций получают данные банковских карт потерпевших, после чего совершают хищение денежных средств. Кроме того, мошенники «взламывают» страницы пользователей в социальных сетях и под видом родственников и знакомых, производят рассылку сообщений всем друзьям (другим пользователям) с просьбой предоставить в долг денежные средства, – говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU