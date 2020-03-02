2020-03-02T08:32:13+03:00
Общество

Жителя Удмуртии, который пропал в ноябре 2019 года, нашли в Сызрани

Мужчина был на вокзале
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

31-летнего жителя Удмуртии, которого искали с ноября 2019 года, нашли в Сызрани. Об этом сообщает телекомпания Сызрани.

- Мужчина уехал на вахту в сентябре 2019 года. В ноябре он последний раз вышел на связь и сказал родственникам, что находится в Сызрани. После этого связь оборвалась, - сообщается на сайте телекомпании.

Пропавшего нашли в здании железнодорожного вокзала станции «Сызрань-1» сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Собрали для вас самые яркие кадры с шоу Ильи Авербуха, которое недавно проходило в Ижевске.

- Несколько детей вышли на тонкий лед в Удмуртии. Их удалось спасти.

- Стало известно, когда пройдет прощание с чемпионом мира по велоспорту Андреем Ведерниковым.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Аномально теплая»: синоптики подвели итоги зимы в Ижевске
Жителя Удмуртии, по вине которого в ДТП погибла семья, отправили под домашний арест
Жителя Удмуртии, который пропал в ноябре 2019 года, нашли в Сызрани
ТОП-10 фото с шоу Ильи Авербуха «Чемпионы» в Ижевске
Восемь детей, вышедших на тонкий лед, спасли в Удмуртии
Биатлонистка из Удмуртии заняла седьмое место на чемпионате Европы
Прощание с велосипедистом Андреем Ведерниковым пройдет в Ижевске 3 марта
Жители Удмуртии почти в два раза чаще стали попадаться на уловки кибермошенников
«Вынуждены вернуться к песку»: тротуары Ижевска снова начнут посыпать песчано-соляной смесью
10 ярких фото с празднования масленицы в Ижевске
На 31% выросло количество миграционных преступлений в Удмуртии
Пострадавший после обрушения лестницы строитель из Ижевска находится в тяжелом состоянии