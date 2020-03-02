Жителя Удмуртии, который пропал в ноябре 2019 года, нашли в Сызрани
31-летнего жителя Удмуртии, которого искали с ноября 2019 года, нашли в Сызрани. Об этом сообщает телекомпания Сызрани.
- Мужчина уехал на вахту в сентябре 2019 года. В ноябре он последний раз вышел на связь и сказал родственникам, что находится в Сызрани. После этого связь оборвалась, - сообщается на сайте телекомпании.
Пропавшего нашли в здании железнодорожного вокзала станции «Сызрань-1» сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Собрали для вас самые яркие кадры с шоу Ильи Авербуха, которое недавно проходило в Ижевске.
- Несколько детей вышли на тонкий лед в Удмуртии. Их удалось спасти.
- Стало известно, когда пройдет прощание с чемпионом мира по велоспорту Андреем Ведерниковым.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»