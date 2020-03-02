2020-03-02T10:49:55+03:00
Происшествия

Жительница Удмуртии поила крепким алкоголем 17-летнюю девочку

На данный момент возбуждено уголовное дело
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии 33-летнюю местную жительницу подозревают в вовлечении 17-летней девочки в употребление алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Установлено, что в декабре 2019 года не раз приглашала к себе домой 17-летнюю дочь знакомой и распивала с ней крепкий алкоголь, в том числе водку и коньяк, - сообщает пресс-служба.

Возбуждено уголовное дело, теперь женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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