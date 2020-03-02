Жительница Удмуртии поила крепким алкоголем 17-летнюю девочку
В Удмуртии 33-летнюю местную жительницу подозревают в вовлечении 17-летней девочки в употребление алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- Установлено, что в декабре 2019 года не раз приглашала к себе домой 17-летнюю дочь знакомой и распивала с ней крепкий алкоголь, в том числе водку и коньяк, - сообщает пресс-служба.
Возбуждено уголовное дело, теперь женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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