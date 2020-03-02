Фестиваль фейерверков «Вальс цветов» пройдет в Ижевске 8 марта
В Международный женский день на Набережной ижевского пруда в 19:00 пройдет третий фестиваль фейерверков «Вальс цветов» (0+). Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.
- Всех гостей ждет шоу фейерверков от трех команд из Пензы, Казани и Ижевска. Залпы будут сопровождаться музыкальными композициями, посвященными женщинам. Также в программе видео-музыкальное шоу, поздравления мужчин и выступления творческих коллективов, - говорится в сообщении.
Кстати, в этом году фестиваль фейерверков будет проходить третий год подряд. Как прошло шоу в прошлом году, можно посмотреть по ссылке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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