2020-03-02T11:13:37+03:00
Общество

Фестиваль фейерверков «Вальс цветов» пройдет в Ижевске 8 марта

Фестиваль проходит уже третий год
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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В Международный женский день на Набережной ижевского пруда в 19:00 пройдет третий фестиваль фейерверков «Вальс цветов» (0+). Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

- Всех гостей ждет шоу фейерверков от трех команд из Пензы, Казани и Ижевска. Залпы будут сопровождаться музыкальными композициями, посвященными женщинам. Также в программе видео-музыкальное шоу, поздравления мужчин и выступления творческих коллективов, - говорится в сообщении.

Кстати, в этом году фестиваль фейерверков будет проходить третий год подряд. Как прошло шоу в прошлом году, можно посмотреть по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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