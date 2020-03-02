Фестиваль фейерверков «Вальс цветов» пройдет в Ижевске 8 марта

2 Март 2020 2020-03-02T11:13:37+03:00

Фестиваль проходит уже третий год

Изменить размер текста: A A

В Международный женский день на Набережной ижевского пруда в 19:00 пройдет третий фестиваль фейерверков «Вальс цветов» (0+). Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

- Всех гостей ждет шоу фейерверков от трех команд из Пензы, Казани и Ижевска. Залпы будут сопровождаться музыкальными композициями, посвященными женщинам. Также в программе видео-музыкальное шоу, поздравления мужчин и выступления творческих коллективов, - говорится в сообщении.

Кстати, в этом году фестиваль фейерверков будет проходить третий год подряд. Как прошло шоу в прошлом году, можно посмотреть по ссылке.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- «Аномально теплая»: синоптики подвели итоги зимы в Ижевске.

- Помните страшное ДТП в Игринском районе? В отношении водителя внедорожника суд избрал меру пресечения.

- Собрали для вас самые яркие кадры с шоу Ильи Авербуха, которое недавно проходило в Ижевске.

ИСТОЧНИК KP.RU