33-летний водитель в Удмуртии врезался в сугроб

2 Март 2020 2020-03-02T11:39:05+03:00

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29 февраля на пятом километре автодороги «Алнаши-Грахово» в Удмуртии произошло ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

- 33-летний водитель «Лада-Гранта» не справился с управлением и врезался в сугроб, - сообщает ведомство.

В результате ДТП 40-летний пассажир «Лады» получил травмы, его отвезли в больницу. Также отмечается, что участники дорожной аварии не были пристегнуты ремнями безопасности, а водитель отказался от медосвидетельствования на состояние опьянения.

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ИСТОЧНИК KP.RU