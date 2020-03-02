2020-03-02T13:19:04+03:00
Происшествия

22-летнего жителя Удмуртии осудили за нападение на полицейского

Молодой человек был неоднократно судим
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

В Удмуртии осудили 22-летнего местного жителя за нападение на полицейского с ножом. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

Ранее сообщалось, что полицейский пришел к осужденному для проверки. Мужчина был пьян и вел себя агрессивно и пытался ударить сотрудника ножом. Дальнейшие незаконные действия злоумышленника были пресечены потерпевшим.

В ходе расследования уголовного дело установлены все обстоятельства, осмотрено место происшествия, проведены экспертизы и допрошены свидетели. Суд назначил наказание мужчине в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Еще только 2 марта, а главный синоптик зоопарка бурый медведь Гоша уже начал выходить на прогулки! Это значит нас ждет ранняя весна.

- Более 250 участников и «Золотая четверка» российского биатлона: в Ижевске прошел Калашников Биатлон Фест. Собрали небольшой фоторепортаж.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ижевчанина осудили за систематическое избиение детей сожительницы
«Хотел спасти котенка»: мальчик из Ижевска застрял в решетке подвального помещения
22-летнего жителя Удмуртии осудили за нападение на полицейского
Главный синоптик зоопарка Удмуртии медведь Гоша вышел на прогулку
33-летний водитель в Удмуртии врезался в сугроб
Фестиваль фейерверков «Вальс цветов» пройдет в Ижевске 8 марта
Жительница Удмуртии поила крепким алкоголем 17-летнюю девочку
«Аномально теплая»: синоптики подвели итоги зимы в Ижевске
Жителя Удмуртии, по вине которого в ДТП погибла семья, отправили под домашний арест
Жителя Удмуртии, который пропал в ноябре 2019 года, нашли в Сызрани
ТОП-10 фото с шоу Ильи Авербуха «Чемпионы» в Ижевске
Восемь детей, вышедших на тонкий лед, спасли в Удмуртии
Биатлонистка из Удмуртии заняла седьмое место на чемпионате Европы
Прощание с велосипедистом Андреем Ведерниковым пройдет в Ижевске 3 марта
Жители Удмуртии почти в два раза чаще стали попадаться на уловки кибермошенников
«Вынуждены вернуться к песку»: тротуары Ижевска снова начнут посыпать песчано-соляной смесью
10 ярких фото с празднования масленицы в Ижевске
На 31% выросло количество миграционных преступлений в Удмуртии
Пострадавший после обрушения лестницы строитель из Ижевска находится в тяжелом состоянии