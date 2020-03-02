22-летнего жителя Удмуртии осудили за нападение на полицейского

2 Март 2020 2020-03-02T13:19:04+03:00

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В Удмуртии осудили 22-летнего местного жителя за нападение на полицейского с ножом. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

Ранее сообщалось, что полицейский пришел к осужденному для проверки. Мужчина был пьян и вел себя агрессивно и пытался ударить сотрудника ножом. Дальнейшие незаконные действия злоумышленника были пресечены потерпевшим.

В ходе расследования уголовного дело установлены все обстоятельства, осмотрено место происшествия, проведены экспертизы и допрошены свидетели. Суд назначил наказание мужчине в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU