2020-03-02T13:44:43+03:00
Общество

«Хотел спасти котенка»: мальчик из Ижевска застрял в решетке подвального помещения

Мальчика освободили спасатели
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы ИжевскаФото: пресс-служба поисково-спасательной службы Ижевска
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Спасатели помогли выбраться 9-летнему ребенку, застрявшему в решетке. Об этом сообщает пресс-служба Поисково-спасательной службы Ижевска.

- Заявитель рассказал спасателям, что ребенок застрял в решётке, огораживающей приямок окна подвального помещения многоквартирного жилого дома, сам выбраться не может. Мальчик рассказал спасателям, что хотел спасти кошку, но в итоге застрял, - сообщает пресс-служба.

Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы Ижевска

Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы Ижевска

Ребенка освободили с помощью специального инструмента и передали родственникам, помощь медиков не понадобилась.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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