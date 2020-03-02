2 Март 2020 2020-03-02T14:21:01+03:00

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34-летнего ижевчанина осудили за систематическое избиение детей сожительницы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

- Установлено, что ранее судимый мужчина с марта по август 2019 года избивал 11-летнего сына сожительницы. А также бил ремнем, кулаком в область лица, силой давил коленом в область шеи и грудной клетки, бил бутылкой по голове и оскорблял мальчика, при этом угрожая убийством. В августе 2019 года пьяный осужденный ударил кулаком по голове и таскал за волосы 8-летнюю дочь сожительницы и бил бутылкой ее 9-летнего сына, - сообщает пресс-служба.

Мужчина признал свою вину в судебном заседании. Суд признал его виновным в совершении преступлений и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU