В список участков для ремонта в 2021 году вошли 9 трасс Удмуртии

2 Март 2020 2020-03-02T18:44:10+03:00

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2 марта 2020 года был утвержден перечень участков ремонта на 2021 год в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

- Всего было утверждено 9 основных объектов общей протяженностью 63,3 км и 9 резервных – 41 км. Основные объекты войдут в титульный список следующего года в обязательном порядке. Это дороги, связывающие крупные райцентры - Ижевск - Ува, Можга - Вавож, Сарапул - Воткинск, Якшур-Бодья - Шаркан и другие, - говорится в сообщении.

Что касается резервного списка, то туда вошли дороги Ува - Сюмси, Игра - Селты - Сюмси - граница Кировской области, Алнаши - Грахово, объездная с. Киясово и др. Их отремонтируют в случае, если удастся сэкономить или будут выделены допсредства.

К концу реализации нацпроекта доля дорог в Ижевске, которая должна находиться в нормативном состоянии, должна достигнуть 85%. В 2021 году планируется увеличить этот показатель с 63 до 70%.

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ИСТОЧНИК KP.RU