С банковского счета врача из Ижевска мошенники похитили почти 650 тысяч рублей

2 Март 2020 2020-03-02T18:38:52+03:00

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В полицию Ижевска обратилась 30-летняя врач одной из больниц с сообщением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Далее он сообщил, что на банковском счете женщины замечена подозрительная активность. Злоумышленник спросил, не покупала ли она ничего в интернете, потерпевшая сказала, что покупала. Мужчина рассказал, что сайт не зарегистрирован и из-за этого могут снять деньги. Позже женщине позвонил другой мужчина и сказал перевести деньги на «безопасный» счет, чтобы сохранить сбережения, - сообщает пресс-служба.

Женщина поверила и сняла со счета 647 тысяч рублей и перевела их мошенникам. Только на следующий день она поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Полицейские принимают меры, направленные на раскрытие преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU