Tele2 подвела итоги 2019 года: чистая прибыль выросла на 145%

3 Март 2020 2020-03-03T08:38:30+03:00

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Tele2 объявила консолидированные финансовые и операционные результаты деятельности компании за 2019 год.

В 2019 году компания достигла следующих основных финансовых показателей:

- Выручка выросла на 14% в сравнении с 2018 годом и достигла 163,3 млрд рублей;

- Показатель EBITDA составил 65,6 млрд рублей − увеличился на 50% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

- Показатель рентабельности EBITDA достиг 40,2%, увеличившись на 9,6 п. п. по сравнению с 2018 годом;

- Объем инвестиций в IT-инфраструктуру и технологическое развитие сети составил 33,8 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2018 годом на 32,5%. Соотношение CAPEX к выручке составило 21%;

- Чистая прибыль составила 6,6 млрд рублей, увеличившись на 144,6% по сравнению с 2018 годом;

- Коэффициент отношения долга к EBITDA сократился на 35% и достиг значения 1,8.

В 2019 году компания достигла следующих ключевых операционных показателей:

- Абонентская база компании на 31 декабря 2019 года составила 44,6 млн человек, увеличившись на 2,3 млн человек за год;

- Средний доход на одного абонента (ARPU) вырос на 8,3% и составил 305 рублей;

- Годовой отток абонентов сократился на 2,6 п. п. и составил 34,8%;

- Количество активных пользователей мобильного интернета за год выросло на 39%.

Число абонентов MVNO на сети Tele2 составило 3,75 млн человек, увеличившись за год на 2 млн пользователей(не учитываются в абонентской базе компании).

ИСТОЧНИК KP.RU