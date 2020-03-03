Деятельность наркопритона пресекли полицейские в Ижевске

3 Март 2020 2020-03-03T14:05:03+03:00

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В Ижевске сотрудниками по контролю за оборотом наркотиков МВД по Удмуртии по подозрению в содержании наркопритона задержан 40-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Установлено, что с декабря 2019 года по февраль 2020 года мужчина пускал в свою квартиру наркозависимых людей для потребления наркотиков, - сообщает пресс-служба.

Возбуждено уголовное дело, теперь задержанному грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU