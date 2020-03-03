Деятельность наркопритона пресекли полицейские в Ижевске
В Ижевске сотрудниками по контролю за оборотом наркотиков МВД по Удмуртии по подозрению в содержании наркопритона задержан 40-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- Установлено, что с декабря 2019 года по февраль 2020 года мужчина пускал в свою квартиру наркозависимых людей для потребления наркотиков, - сообщает пресс-служба.
Возбуждено уголовное дело, теперь задержанному грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- В 22 торговых точках Удмуртии изъяли «снюс».
- Знакомство в одном из баров Удмуртии завершилось... уголовным делом.
- В преддверии Международного женского дня специалисты Удмуртстата решили подсчитать, сколько женщин проживает в республике.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»