«Ростелеком» построил оптическую сеть для радиотелепередающего центра Удмуртии

3 Март 2020 2020-03-03T14:58:48+03:00

Изменить размер текста: A A

«Ростелеком» завершил первый этап создания оптической инфраструктуры для филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети «Удмуртский РРТПЦ». Компания построила более 11 километров оптики до 11 передающих станций в 9 районах республики. Защищенные высокоскоростные каналы связи обеспечивают качественную и бесперебойную доставку телевизионного сигнала.

- Развитая телеком-инфраструктура позволяет компании выполнять федеральные проекты в короткие сроки. Для подключения радиотелевизионной станции в деревне Валамаз, которая находится на территории лесного массива в 135 километрах от Ижевска, ушло не более недели, - рассказал Виталий Васильев, технический директор филиала в Удмуртской Республике ПАО «Ростелеком».

«Удмуртский РРТПЦ» – оператор цифрового эфирного телевидения в Удмуртской Республике. В апреле прошлого года регион отключил аналоговое телевизионное вещание федеральных телеканалов и завершил переход на цифровой сигнал.

- Оптические каналы «Ростелекома» будут использоваться как резервные при ухудшении качества приема спутникового цифрового сигнала, - прокомментировал Олег Жмакин, главный инженер филиала РТРС «Удмуртский РРТПЦ». - В случае внешних помех или нештатных ситуаций мы сможем обеспечивать бесперебойное цифровое вещание даже в самых отдаленных населенных пунктах региона.

Всего до конца этого года компания построит порядка 42 километров оптики до 19 станций цифрового вещания.

«Ростелеком» назначен единственным исполнителем по подключению к оптической сети передачи данных более 5 тысяч объектов (телевизионных станций) ФГУП «РТРС» в соответствии с распоряжением Правительства РФ № 1809-р от 14.08.2019 года.

Информация от партнеров.

ИСТОЧНИК KP.RU