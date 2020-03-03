Женщина из Удмуртии обвиняется в избиении 13-летней дочери

3 Март 2020 2020-03-03T15:03:15+03:00

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В Удмуртии сотрудники по делам несовершеннолетних выявили факт жестокого обращения с 13-летней девочкой. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Безработная 31-летняя женщина, злоупотребляла алкоголем и воспитанием 13-летней дочери не занималась. Также установлено, что женщина била дочь, у девочки были обнаружены телесные повреждения. Двое других детей подозреваемой находятся под опекой родственников, - сообщает пресс-служба.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Теперь женщине грозит наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, либо лишение свободы сроком до 3 лет. Сейчас она проходит лечение от алкогольной зависимости. Решается вопрос о лишении ее родительских прав.

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ИСТОЧНИК KP.RU