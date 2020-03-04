2020-03-04T11:19:55+03:00
Происшествия

Жителя Удмуртии осудили за убийство знакомого

Между мужчинами произошел конфликт
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии местного жителя отправили в колонию за убийство знакомого. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Ранее судимый мужчина в ходе конфликта избил металлической трубой и ножом знакомого. Потерпевший, пытаясь спастись, выбежал на улицу, но подсудимый догнал его и несколько раз ударил ножом. От полученных ран потерпевший скончался на месте, - сообщает пресс-служба.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет и 1 месяц с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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