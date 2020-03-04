40-летнего жителя Удмуртии подозревают в покушении на убийство супруги

4 Март 2020 2020-03-04T12:57:14+03:00

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В Удмуртии возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя. Его обвиняют в покушении на убийство супруги. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По данным следствия, 29 февраля супруги вместе выпивали. Около 21:00 между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина избил жену, потом схватил нож и ударил ее в шею. Потерпевшая смогла выбежать из квартиры и обратиться за помощью к соседям, - сообщает пресс-служба.

На данный момент ей оказана медпомощь, подозреваемый задержан сотрудниками Росгвардии. Мужчина находится под домашним арестом, расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU