2020-03-04T17:03:59+03:00
Общество

За февраль 2020 года в Удмуртии зафиксировали сразу два температурных рекорда

Самая высокая температура была в Можге 22 февраля +5,9 градусов
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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За февраль 2020 года в Удмуртии синоптики зафиксировали сразу два температурных рекорда. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

- Весь февраль температура воздуха превышала климатические нормы. Положительные среднесуточные температуры наблюдались 18-21, 28-29 февраля. Самый теплый день – 19 февраля (средняя температура +1,8 градусов). Самый холодный день – 9 февраля (средняя низкая температура -19,5 градусов), - сообщает пресс-служба.

Зафиксировано два абсолютных рекорда температуры воздуха в феврале 2020 года: 18 февраля +1,7 градусов (предыдущий рекорд в 2002 году +1,4 градусов), 29 февраля +0,8 градуса (предыдущий рекорд в 2004 году -0,3 градуса).

Абсолютный рекорд по количеству осадков зафиксирован 4 февраля – 7,3 мм (предыдущий рекорд 4,3 мм в 2016 году).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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