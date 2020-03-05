35-летнего жителя Удмуртии задержали по подозрению в незаконном хранении наркотиков
В Удмуртии сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков по подозрению в незаконном хранении вещества задержан 35-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
Мужчина был задержан в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. При личном досмотре у него было изъято 23 грамма наркотика, в ходе обыска в квартире было обнаружено еще 400 граммов.
По данным пресс-службы, мужчина пояснил полицейским, что коноплю собирал летом 2019 года на территории Глазовского района.
На данный момент возбуждено уголовное дело, задержанный находится в изоляторе временного содержания.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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