2020-03-05T12:55:29+03:00
Происшествия

35-летнего жителя Удмуртии задержали по подозрению в незаконном хранении наркотиков

В ходе личного досмотра у мужчины были изъяты вещества
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков по подозрению в незаконном хранении вещества задержан 35-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Мужчина был задержан в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. При личном досмотре у него было изъято 23 грамма наркотика, в ходе обыска в квартире было обнаружено еще 400 граммов.

По данным пресс-службы, мужчина пояснил полицейским, что коноплю собирал летом 2019 года на территории Глазовского района.

На данный момент возбуждено уголовное дело, задержанный находится в изоляторе временного содержания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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