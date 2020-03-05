«Удмуртнефть» вошла в пятёрку лучших команд на Х Зимней спартакиаде НК «Роснефть»

5 Март 2020 2020-03-05T12:57:49+03:00

В соревнованиях приняли участие 650 нефтяников и 38 команд

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Спортивная сборная ОАО «Удмуртнефть» заняла 4 место по итогам Х Зимней спартакиады «Роснефти» в Уфе.В соревнованиях приняли участие более 650 нефтяников из 38 команд со всех уголков России. Девизом этого года стал слоган: «Следуй за мной!».

В программу соревнований зимней спартакиады вошли турнир по хоккею (в двух лигах), индивидуальная лыжная гонка у женщин (5 км) и мужчин (10 км), лыжная эстафета, бег на коньках, а также санная и конькобежная эстафеты.

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«Удмуртнефть» представили 19 сотрудников компании и её дочерних обществ. Несмотря на отсутствие в сборной профессиональных спортсменов, «Удмуртнефть» стала одной из сильнейших команд «Роснефти».

Спортивная сборная заняла 4 место по итогам Х Зимней спартакиады «Роснефти». Удмуртские нефтяники отличились в лыжных гонках, конькобежной эстафете и хоккейном турнире.

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Лучшим спортсменом команды назван оператор по добыче нефти и газа ОАО «Удмуртнефть» Илья Корепанов, который выступил почти во всех видах спартакиады.

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ИСТОЧНИК KP.RU