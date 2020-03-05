2020-03-05T12:57:49+03:00
Общество

«Удмуртнефть» вошла в пятёрку лучших команд на Х Зимней спартакиаде НК «Роснефть»

В соревнованиях приняли участие 650 нефтяников и 38 команд
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Спортивная сборная ОАО «Удмуртнефть» заняла 4 место по итогам Х Зимней спартакиады «Роснефти» в Уфе.В соревнованиях приняли участие более 650 нефтяников из 38 команд со всех уголков России. Девизом этого года стал слоган: «Следуй за мной!».

В программу соревнований зимней спартакиады вошли турнир по хоккею (в двух лигах), индивидуальная лыжная гонка у женщин (5 км) и мужчин (10 км), лыжная эстафета, бег на коньках, а также санная и конькобежная эстафеты.

.

.

«Удмуртнефть» представили 19 сотрудников компании и её дочерних обществ. Несмотря на отсутствие в сборной профессиональных спортсменов, «Удмуртнефть» стала одной из сильнейших команд «Роснефти».

Спортивная сборная заняла 4 место по итогам Х Зимней спартакиады «Роснефти». Удмуртские нефтяники отличились в лыжных гонках, конькобежной эстафете и хоккейном турнире.

.

.

Лучшим спортсменом команды назван оператор по добыче нефти и газа ОАО «Удмуртнефть» Илья Корепанов, который выступил почти во всех видах спартакиады.

Информация от партнера

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Бизнес - новости Ижевска и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Куда пропал памятник пельменю в Ижевске?
«Дом.ru» подключил к своей сети более 600 тысяч квартир
Подозреваемого в разбойном нападении на микрофинансовую организацию задержали в Ижевске
«Удмуртнефть» вошла в пятёрку лучших команд на Х Зимней спартакиаде НК «Роснефть»
В преддверии 8 марта в Удмуртии пройдут массовые проверки водителей
35-летнего жителя Удмуртии задержали по подозрению в незаконном хранении наркотиков
Фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что готова выступать под нейтральным флагом
Секретный груз: как в Удмуртию привезут подлинную скрипку Моцарта
В ДТП в Ижевске получили травмы три девушки
За сутки мошенники похитили у жителей Удмуртии почти 600 тысяч рублей
Финальный этап Кубка Удмуртии по мотокроссу пройдет 7 марта
16-летнюю жительницу Удмуртии осудят за нападение на бабушку
В 2020 году отремонтируют 30 км трасс в Удмуртии
Несколько улиц перекроют в Ижевске
Систему оповещения проверят в Ижевске
Жители Удмуртии могут поздравить с 8 Марта своих любимых с большого экрана
Команда «Молодежки ОНФ» помогла жительнице Удмуртии заготовить дрова
За февраль 2020 года в Удмуртии зафиксировали сразу два температурных рекорда
Иностранца, который дал взятку сотруднику ФСБ в Удмуртии, осудили