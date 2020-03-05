Подозреваемого в разбойном нападении на микрофинансовую организацию задержали в Ижевске
В Ижевске полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на микрофинансовую организацию. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
- В конце февраля подозреваемый ворвался в помещение микрофинансовой организации по улице Дзержинского. Угрожая администратору ножом, он похитил из кассы деньги и скрылся, - сообщает пресс-служба.
Злоумышленник был задержан в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался 38-летний безработный ижевчанин, ранее судимый за грабеж. Нож, перчатки и шапку он спрятал под деревом возле дома.
На данный момент мужчина находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело, теперь злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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