2020-03-05T14:06:12+03:00
Общество

Подозреваемого в разбойном нападении на микрофинансовую организацию задержали в Ижевске

Мужчина был ранее судим за грабеж
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба МВД по УдмуртииФото: пресс-служба МВД по Удмуртии
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В Ижевске полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на микрофинансовую организацию. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- В конце февраля подозреваемый ворвался в помещение микрофинансовой организации по улице Дзержинского. Угрожая администратору ножом, он похитил из кассы деньги и скрылся, - сообщает пресс-служба.

Злоумышленник был задержан в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался 38-летний безработный ижевчанин, ранее судимый за грабеж. Нож, перчатки и шапку он спрятал под деревом возле дома.

На данный момент мужчина находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело, теперь злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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