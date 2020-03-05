«Дом.ru» подключил к своей сети более 600 тысяч квартир

5 Март 2020 2020-03-05T14:17:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2019 году «Дом.ru» подключил к своей сети 610 тысяч квартир. Техническая возможность подключить скоростной интернет, цифровое ТВ и домашний телефон появилась у жителей 35 регионов России. В этом году проект будет продолжен. Оператор планирует увеличить монтированную емкость на 500 тысяч домохозяйств. Самые масштабные проекты будут реализованы в Санкт-Петербурге (80 000 квартир), Перми (39 500), Казани (30 000), Ростове-на-Дону и Ижевске (по 22 000 квартир).

В Ижевске телеком-услуги станут доступны в новых жилых комплексах «Огни Ижевска», «Скандинавия», «Эспрессо», «Самоцветы востока», «Эко лайф», «Крымский», «Танго».

Сейчас сеть общей протяженностью 52 тыс. км охватывает более 15 млн квартир. В части городов она уже покрывает до 80% жилого фонда, поэтому в 2020 году оператор сосредоточится на предоставлении услуг в новостройках и частном секторе. Доля строительства сети в коттеджных поселках впервые составит до 40% объемов проекта. К концу года проникновение сетей в инфраструктуру жилого фонда в городах присутствия достигнет 85%.

Кроме того, «Дом.ru» впервые построит сети в Тамбове, Улан-Удэ, Воткинске (Удмуртия) и Чайковском (Пермский край). На новых для себя рынках оператор предоставит современное цифровое ТВ, интернет с пропускной способностью 1 Гбит/с и весь спектр услуг на его основе – «умный дом» для 60 тысяч домохозяйств.

Узнать о технической возможности подключения к услугам и оставить заявку можно по телефону или на сайте«Дом.ru».

Информация от партнера

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU