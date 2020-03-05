2020-03-05T17:11:47+03:00
Происшествия

«Пять человек пострадали, один скончался»: на трассе Удмуртии столкнулись «легковушка» и автобус

ДТП произошло 5 марта
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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5 марта на 316 км автомобильной дороги «Подъезд к Ижевску и Перми от автодороги М-7 Волга» Дебесского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

- По предварительной информации, 63-летний мужчина, водитель автобуса «ПАЗ», при повороте налево на нерегулируемом перекрестке врезался в машину «ВАЗ-2121», под управлением 40-летнего мужчины, - сообщает ведомство.

В результате ДТП водитель «легковушки» скончался на месте, его пассажир 25-летний молодой человек получил травмы, его отвезли в больницу. В автобусе во время ДТП были четыре пассажира – 34, 48, 55 и 25-летние женщины, которые также получили травмы. Водитель автобуса не пострадал.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

По факту ДТП ведется расследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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