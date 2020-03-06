20-летний житель Удмуртии обвиняется в грабеже
В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя. Он обвиняется в грабеже 17-летнего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.
- Потерпевший приехал в Можгу в гости, там он познакомился с 20-летним обвиняемым. 6 января молодой человек пригласил подростка в кафе, где высказал ему угрозы и отобрал телефон. Затем он скрылся и успел продать имущество знакомому, - сообщает пресс-служба.
Злоумышленник задержан, он находится под домашним арестом. Уголовное дело направлено в суд, теперь молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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