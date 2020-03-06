Ижевчанка Татьяна Гудзева утверждает, что ее избил бывший возлюбленный Прохор Шаляпин

6 Март 2020 2020-03-06T11:17:52+03:00

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Уроженка Ижевска Татьяна Гудзева обвиняет бывшего возлюбленного Прохора Шаляпина в жестоком избиении. Она предоставила аудиозапись, где слышно, как певец бьет девушку. В ситуации разбирались на Первом канале в программе «На самом деле» (16+).

- Он позвонил мне 14 февраля, сказал, что хочет приехать. Около 8 часов он приехал ко мне с цветами, зажгли свечи, уложили сына спать и стали разговаривать. Я считаю, что он выпил лишнего, он стал говорить о моих прошлых мужчинах, я просила его успокоиться, он меня не слушал. Началась перепалка. Я попросила его уйти, но он меня обозвал проституткой, я его схватила за футболку и порвала ее, после чего он обозлился и ударил по лицу, - рассказала Татьяна в эфире федерального канала.

При этом сам Прохор Шаляпин утверждает, что его даже не было в Москве.

- Где я и где драки? 13 февраля многие думали, что я в Москве, но я был за границей. На аудиозаписи мой голос, но эта запись смонтирована, я уверен, что Татьяна делает это из-за ревности, - отметил Прохор.

Что показал детектор лжи и виноват ли певец в избиении Татьяны Гудзевой, можно посмотреть в программе.

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Молния: Прохор Шаляпин избил бывшую возлюбленную уроженку Ижевска Татьяну Гудзеву .Татьяна Гудзева обвиняет бывшего возлюбленного Прохора Шаляпина в жестоком избиении. Певец утверждает, что он не притрагивался к Татьяне его даже не было в Москве в этот момент. Но почему на предоставленной девушкой аудиозаписи слышен голос Прохора? Кто лжет в этой истории?

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ИСТОЧНИК KP.RU