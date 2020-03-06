На установку светофоров, фонарей и комплексов фото- и видеофиксации нарушений в Удмуртии будет направлено 250 млн рублей

6 Март 2020 2020-03-06T13:28:14+03:00

Эти мероприятия будут проведены в связи с ростом числа ДТП с погибшими

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В Удмуртии на мероприятия по безопасности дорожного движения направят более 250 млн рублей. Об этом сообщается в группе «ВКонтакте» «Дороги Удмуртии».

- В 2019 году зафиксирован рост числа ДТП с погибшими. В первую очередь, на федеральной трассе (+182,4%) и дорогах частных и бесхозяйных (+80%), - говорится в сообщении.

Так, в 2020 году будут выполнены работы по установке 8 светофоров, обустройство 14 объектов освещения, установка 44 комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД, установка 9 метеостанций и табло переменной информации, установка информационных аншлагов, устройство вибро-шумовых полос, установка 10 макетов автомобилей ДПС.

Кстати, по заказу ФКУ Упрдор «Прикамье», отвечающего за содержание федеральной трассы, в этом году ведется проектирование участков уширения дороги.

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ИСТОЧНИК KP.RU