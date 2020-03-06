Эксперты-флористы рассказали, в какую сумму обойдется ижевчанам букет на 8 марта

6 Март 2020 2020-03-06T13:06:58+03:00

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Эксперты-флористы рассказали, в какую сумму ижевчанам обойдется букет на 8 марта. Об этом сообщает ТАСС.

В среднем букет обойдется в 1084 рубля, это на 14% больше, чем в прошлом году. При этом самые дорогие цветы в Москве – 2765 рублей

По статистике больше всего на цветы тратят жители Красноярского края (1862 рубля), Ханты-Мансийского АО (1661 рубль) и Иркутской области (1490 рублей), а меньше всего — в Удмуртии (485 рублей). При этом, по ожиданиям флористов, в этом году в Тюменской, Тульской и Вологодской областях и в Якутии средний чек на цветы превысит 2,5 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU