В 2020 году судебные приставы-исполнители Удмуртии помогли вернуть 800 млн рублей задолженностей
В 2020 году судебные приставы-исполнители Удмуртии помогли вернуть 800 млн рублей задолженностей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по республике.
- В рамках этой работы прошло 2270 арестов имущества должников, среди которых машина жителя Удмуртии. Он задолжал по кредиту 2,6 млн рублей. В связи с этим автомобиль был изъят и эвакуирован на спецстоянку, - сообщает пресс-служба.
Сейчас у мужчины есть 10 дней, чтобы полностью погасить задолженность, после этого машина будет передана на оценку, далее на реализацию.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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