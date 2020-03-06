6 Март 2020 2020-03-06T13:57:41+03:00

Всего было окончено 5000 исполнительных производств

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В 2020 году судебные приставы-исполнители Удмуртии помогли вернуть 800 млн рублей задолженностей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по республике.

- В рамках этой работы прошло 2270 арестов имущества должников, среди которых машина жителя Удмуртии. Он задолжал по кредиту 2,6 млн рублей. В связи с этим автомобиль был изъят и эвакуирован на спецстоянку, - сообщает пресс-служба.

Сейчас у мужчины есть 10 дней, чтобы полностью погасить задолженность, после этого машина будет передана на оценку, далее на реализацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU