Как будут ходить автобусы в Ижевске в праздничные дни

6 Март 2020 2020-03-06T14:02:53+03:00

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В Ижевске в связи с праздничными выходными немного изменится расписание автобусов. Об этом сообщает пресс-служба ИПОПАТ.

- Сообщаем, что городские автобусы в предстоящие праздничные выходные будут работать: 7 марта - по субботнему расписанию, 8 и 9 марта - по воскресному расписанию, - сообщает пресс-служба.

Особое расписание пригородных маршрутов можно найти по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU