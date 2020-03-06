Как будут ходить автобусы в Ижевске в праздничные дни
В Ижевске в связи с праздничными выходными немного изменится расписание автобусов. Об этом сообщает пресс-служба ИПОПАТ.
- Сообщаем, что городские автобусы в предстоящие праздничные выходные будут работать: 7 марта - по субботнему расписанию, 8 и 9 марта - по воскресному расписанию, - сообщает пресс-служба.
Особое расписание пригородных маршрутов можно найти по ссылке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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