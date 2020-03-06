Погода в Ижевске в выходные: тепло и пасмурно
В Ижевске в выходные будет теплая и пасмурная погода, местами пройдет снег и даже дождь. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского гидрометцентра.
Так, 7 марта, в субботу, днем ожидается 0…+3 градуса, ночью -3…-8 градусов. Ожидается ветреная погода, местами пройдет снег и дождь, на дорогах гололедица.
8 марта, в воскресенье, днем ожидается 0…+1 градус, ночью +1…+2 градуса, небольшой дождь.
9 марта, в понедельник, днем +2…+3 градуса, ночью +2 градуса, небольшой дождь.
В целом на следующей неделе днем установится стабильный плюс, будет идти дождь и немного снег.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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