День открытых дверей пройдет в поликлинике онкологического диспансера в Ижевске

7 Март 2020 2020-03-07T07:42:48+03:00

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День открытых дверей пройдет в поликлинике Республиканского клинического онкологического диспансера. Всех желающих ждут 14 марта по адресу: Ижевск, улица Ленина, 102. С собой необходимо взять паспорт и полис ОМС.

День открытых дверей будет посвящен диагностике онкологических заболеваний кожи. Приём врачей онкологов – бесплатный, дополнительные методы исследования можно будет пройти по назначению врача онколога.

Как сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии, до 13 марта открыта предварительная запись. Она ведется в будние дни с 16.00 до 18.00 по телефону 68-25-79. У ижевчан есть дополнительная возможность записаться, обратившись лично в регистратуру поликлиники.

- Можно прийти без записи, но лучше заранее предупредить о своём приходе, чтобы не стоять в очереди, - уточнили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU