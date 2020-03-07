Студентка из Удмуртии победила во всероссийском конкурсе студенческих работ

7 Март 2020 2020-03-07T09:13:13+03:00

Участниками проекта стали более 80 тысяч студентов

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Студентка Глазовского пединститута победила в первой волне всероссийского конкурса студенческих работ «Профстажировки 2.0». В проекте участвовали более 80 тысяч человек, которым необходимо было решить кейсы, подготовленные партнерами-работодателями, российскими компаниями.

По итогам оценки победителями стали 505 студентов из 55 регионов России. Все они получили приглашение на практики или стажировки в ведущие предприятия страны.

- Наиболее популярными направлениями кейсов стали цифровизация и цифровая экономика, новые технологии и материалы, социальное развитие, поддержка и защита граждан, экология и разработка программ профессионального образования, - сообщает пресс-служба Минобразования Удмуртии.

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ИСТОЧНИК KP.RU