2020-03-09T10:20:39+03:00
Общество

Туман ожидается в Ижевске 9 марта

Он сохранится до 19:00
Анастасия Захарова
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске 9 марта местами по Удмуртии ожидается туман. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска со ссылкой на Удмуртский гидрометцентр.

Ухудшение видимости составит 500 метров и менее. Ижевчанам рекомендуют быть внимательными на дорогах, водителей просят соблюдать скоростной режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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