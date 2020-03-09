Туман ожидается в Ижевске 9 марта

9 Март 2020 2020-03-09T10:20:39+03:00

Он сохранится до 19:00

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В Ижевске 9 марта местами по Удмуртии ожидается туман. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска со ссылкой на Удмуртский гидрометцентр.

Ухудшение видимости составит 500 метров и менее. Ижевчанам рекомендуют быть внимательными на дорогах, водителей просят соблюдать скоростной режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU