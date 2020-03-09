Туман ожидается в Ижевске 9 марта
В Ижевске 9 марта местами по Удмуртии ожидается туман. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска со ссылкой на Удмуртский гидрометцентр.
Ухудшение видимости составит 500 метров и менее. Ижевчанам рекомендуют быть внимательными на дорогах, водителей просят соблюдать скоростной режим.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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