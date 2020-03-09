2020-03-09T16:40:04+03:00
Происшествия

Жителя Удмуртии, который сообщил о ложном взрыве, отправили лечиться

Он сказал, что могут взорвать две машины
Анастасия Захарова
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Жителя Якшур-Бодьинского района, который сообщил о готовящемся взрыве, принудили в лечению. Об этом сообщает пресс-служба Якшур-Бодьинского районного суда Удмуртии.

27 декабря 2018 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения сообщил, что две машины, которые стояли около одного из заводов Ижевска, могут взорвать. Однако взрывные устройства не обнаружили.

В ходе разбирательств выяснилось, что у мужчины психическое расстройство. Обвиняемому назначили принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа. Постановление пока не вступило в силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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