2020-03-10T07:05:48+03:00
Спорт

Лыжники из Удмуртии в составе сборной России завоевали серебро в смешанной эстафете на молодежном чемпионате мира

Соревнования проходили в Германии
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: http://www.flgr.ru/Фото: http://www.flgr.ru/
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В рамках молодежного чемпионата мира по лыжным гонкам лыжники из Удмуртии в составе сборной России завоевали серебро в смешанной эстафете. Об этом сообщает портал sportur.ru.

7 марта Сергей Ардашев, Денис Филимонов из Удмуртии, Кристина Мацокина и Нина Дуботолкина состязались в смешанной эстафете 4 по 5 км.

Победу одержала команда из Норвегии - 54.40,5, команда России – вторые с результатом +26,7, третье место у команды из Италии - +40,2.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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