Международный лыжный марафон имени Галины Кулаковой пройдет в Ижевске

10 Март 2020 2020-03-10T09:37:00+03:00

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21 марта, в субботу, в Ижевске пройдет третий Международный лыжный марафон имени Галины Кулаковой (0+). Об этом сообщает «Калашников спорт».

- Для любителей спорта подготовлены следующие дистанции на выбор: 50 километров для мужчин, 30 километров для мужчин и женщин, 10 километров для мужчин, женщин, корпоративных и муниципальных команд, 500 метров для детей (без определения победителя). Также состоится «звездный» старт на олимпийские 2020 метров с участием приглашенных гостей и звезд, - говорится в сообщении.

В 2020 году марафон Кулаковой будет являться одним из этапов Суперкубка Всероссийской серии лыжных марафонов Russialoppet и финальным этапом Кубка по лыжным гонкам им. Г.А. Кулаковой.

До места проведения соревнований (спортивно-оздоровительный лыжный комплекс им. Г. А. Кулаковой) организуют трансфер от остановки «Сельхозакадемия» в Ижевске: в 08:00, 08:30, 09:15, 09:30. Обратный рейс от СОЛК им. Г.А. Кулаковой отправится в 17:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU