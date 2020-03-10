Тайник с телефонами был обнаружен на территории исправительной колонии Удмуртии

10 Март 2020 2020-03-10T08:42:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии на территории лесопилки исправительной колонии обнаружен тайник с телефонами. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по республике.

- Оперативными работниками и сотрудниками отдела безопасности колонии в одной из досок был найден тайник. В нем - 3 сотовых телефона, 11 сим-карт и зарядные устройства. Запрещенные предметы изъяты, - сообщает пресс-служба.

На данный момент по факту обнаружения запрещенных предметов проводится проверка. За попытку доставки запрещенных предметов в учреждение водителю грузовика грозит административный штраф до пяти тысяч рублей.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Вчера Ижевск был окутан туманом, мы не могли пройти мимо красоты, которой делятся пользователи соцсетей и собрали небольшую подборку туманного города.

- Международный лыжный марафон имени Галины Кулаковой пройдет в Ижевске.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU