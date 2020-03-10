2020-03-10T08:42:33+03:00
Общество

Тайник с телефонами был обнаружен на территории исправительной колонии Удмуртии

По данному факту ведется проверка
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба УФСИН по УдмуртииФото: пресс-служба УФСИН по Удмуртии
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В Удмуртии на территории лесопилки исправительной колонии обнаружен тайник с телефонами. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по республике.

- Оперативными работниками и сотрудниками отдела безопасности колонии в одной из досок был найден тайник. В нем - 3 сотовых телефона, 11 сим-карт и зарядные устройства. Запрещенные предметы изъяты, - сообщает пресс-служба.

На данный момент по факту обнаружения запрещенных предметов проводится проверка. За попытку доставки запрещенных предметов в учреждение водителю грузовика грозит административный штраф до пяти тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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