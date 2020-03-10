Тайник с телефонами был обнаружен на территории исправительной колонии Удмуртии
В Удмуртии на территории лесопилки исправительной колонии обнаружен тайник с телефонами. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по республике.
- Оперативными работниками и сотрудниками отдела безопасности колонии в одной из досок был найден тайник. В нем - 3 сотовых телефона, 11 сим-карт и зарядные устройства. Запрещенные предметы изъяты, - сообщает пресс-служба.
На данный момент по факту обнаружения запрещенных предметов проводится проверка. За попытку доставки запрещенных предметов в учреждение водителю грузовика грозит административный штраф до пяти тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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