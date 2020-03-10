Жительница Удмуртии обманула троих пенсионеров из Ульяновска

10 Март 2020 2020-03-10T09:41:21+03:00

Ущерб составила более 340 тысяч рублей

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Жительницу Удмуртии будут судить в Ульяновске за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

- В октябре-ноябре 2019 года женщина вводила ульяновских пенсионеров в заблуждение. Говорила им о том, что нужно менять деньги якобы в связи с их обесцениванием. При этом злоумышленница отдавала пенсионерам «билеты банка приколов», - сообщает пресс-служба.

Установлено, что потерпевшими по уголовному делу проходят три человека. Ущерб составил более 340 тысяч рублей. Женщине предъявлено обвинение по статье «мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданам».

Теперь жительнице Удмуртии грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU