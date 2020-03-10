2020-03-10T14:10:31+03:00
Общество

На «Ижстали» выбрали самых красивых девушек

В конкурсе приняли участие 8 заводчанок
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В ПАО «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») прошел конкурс «Мисс «Ижсталь-2020», посвященный 260-летию завода. В нем приняли участие 8 представительниц подразделений завода.

Конкурсная программа началась с дефиле в вечерних платьях. Уже на этом этапе стало понятно, что мужскому жюри будет крайне непросто выбрать самую очаровательную девушку: все конкурсантки в праздничных нарядах выглядели статными красавицами.

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Затем девушки представили «визитки», в которых рассказали о своих семьях, интересах и хобби. Из них зрители узнали, что каждая обладает целым набором способностей и увлечений: от спорта и кулинарии, сочинения стихов и танцев до пения в хоре и служебного собаководства. Но всех их, таких разных и талантливых, объединяет одно - любовь к профессии, гордость за место работы - завод «Ижсталь».

На заключительном этапе конкурсантки раскрыли свой творческий потенциал: пели, декламировали стихи, танцевали зажигательные латиноамериканские танцы и даже читали рэп. Одна из девушек угостила жюри удивительным по красоте тортом собственного приготовления. Во многих номерах принимали участие родные и коллеги конкурсанток. Некоторых из них на сцене поддерживали даже руководители подразделений.

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Переполненный зрительный зал встречал овациями каждое выступление. Группы поддержки скандировали кричалки, использовали плакаты, разноцветные шары, шарфы и прочую «фанатскую» атрибутику.

В результате титул «Мисс «Ижсталь»-2020» завоевала менеджер управления материально-технического снабжения Анастасия Рылова. Вице-мисс стала специалист отдела планирования и управления ремонтами Дарья Вицина, а номинация «Мисс Очарование» присуждена приемосдатчику груза транспортного управления Светлане Глухаревой.

Все участницы конкурса награждены памятными дипломами, денежными сертификатами и цветами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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