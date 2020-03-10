Подозреваемого в грабеже задержали в Ижевске
В полицию обратилась 32-летняя ижевчанка с сообщением о грабеже. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
- Женщина рассказала, что ночью в подъезде на нее напал молодой человек и с применением насилия похитил у нее телефон, - сообщает пресс-служба.
Ущерб составил 10 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, в ходе расследования полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 19-летний неработающий, ранее судимый, житель Завьяловского района.
Подозреваемый задержан, на данный момент находится в изоляторе временного содержания. Он пояснил, что телефон сдал в ломбард. На данный момент полицейские разыскивают похищенное. Теперь молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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