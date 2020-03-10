2020-03-10T14:21:11+03:00
Происшествия

46-летняя жительница Удмуртии ударила ножом сожителя, из-за чего он скончался

Расследование уголовного дела завершено
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии 46-летнюю местную жительницу обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- Установлено, что женщина выпивала со своим 50-летним гражданским супругом. В ходе распития алкоголя между ними произошла ссора, женщина схватила нож и ударила им мужчину. Несколько дней спустя пьяная женщина второй раз ударила мужчину ножом, уже в плечо. От полученного ранения мужчина скончался на месте, - сообщает пресс-служба.

В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, назначены экспертизы. Подозреваемая находится под стражей, уголовное дело направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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