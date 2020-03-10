46-летняя жительница Удмуртии ударила ножом сожителя, из-за чего он скончался
В Удмуртии 46-летнюю местную жительницу обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.
- Установлено, что женщина выпивала со своим 50-летним гражданским супругом. В ходе распития алкоголя между ними произошла ссора, женщина схватила нож и ударила им мужчину. Несколько дней спустя пьяная женщина второй раз ударила мужчину ножом, уже в плечо. От полученного ранения мужчина скончался на месте, - сообщает пресс-служба.
В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, назначены экспертизы. Подозреваемая находится под стражей, уголовное дело направлено в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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