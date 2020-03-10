Экс-начальника управления муниципального жилья администрации Ижевска будут судить
В Ижевске будут судить бывшего начальника управления муниципального жилья администрации города. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.
- Экс-начальника обвиняют в превышении должностных полномочий. С 2014 по 2017 годы мужчина незаконно приватизировал и продавал квартиры, находящиеся в маневренном фонде и предназначенные для людей, лишившихся своих домов в результате несчастных случаев, - сообщает пресс-служба.
Уголовное дело поступило в суд в 14 томах, судебное заседание еще не назначено.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Зима в этом году выдалась аномально теплой. Синоптики утверждают – хорошей погодой порадует ижевчан и весна. А что будет летом, выяснила «Комсомолка».
- Ужас! 46-летняя жительница Удмуртии ударила ножом сожителя, после чего он скончался.
- У ХК «Ижсталь» сменился исполнительный директор.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»