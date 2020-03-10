Экс-начальника управления муниципального жилья администрации Ижевска будут судить

10 Март 2020 2020-03-10T15:52:18+03:00

Его обвиняют в превышении должностных полномочий

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В Ижевске будут судить бывшего начальника управления муниципального жилья администрации города. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

- Экс-начальника обвиняют в превышении должностных полномочий. С 2014 по 2017 годы мужчина незаконно приватизировал и продавал квартиры, находящиеся в маневренном фонде и предназначенные для людей, лишившихся своих домов в результате несчастных случаев, - сообщает пресс-служба.

Уголовное дело поступило в суд в 14 томах, судебное заседание еще не назначено.

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ИСТОЧНИК KP.RU