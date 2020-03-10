10 Март 2020 2020-03-10T15:23:27+03:00

Медведи из цирка Филатовых умеют кататься на роликах, мотоциклах, велосипедах и даже ездить в упряжке. Фото: Раиса Ибрагимова

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Тринадцатый Международный цирковой фестиваль завершился в Ижевске. В этом году его посвятили 100-летию государственности Удмуртии и 100-летию цирка. Фестиваль прошел при поддержке АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова (дочернее предприятие АО «НК «Нефтиса», входит в промышленно-финансовую группу «САФМАР» Михаила Гуцериева).

Напомним, что фестиваль продлился с 5 по 9 марта. В нем приняли участие артисты из 15 стран. Так, зрители увидели чревовещателя из Франции, аттракцион «Медвежий цирк» династии Филатовых, джигитов Муратовых, канатоходцев из Колумбии, акробатов из Эфиопии, и множество других интересных номеров.

Диаметр арены - 13 метров. Это не случайно - только в этом случае лошади могут бегать по кругу под идеальным углом для того, чтобы выполнять трюки. Фото: Раиса Ибрагимова

Участников конкурса поприветствовала заместитель председателя правительства Удмуртии Анастасия Муталенко:

- Приятно осознавать, что наряду с такими брендами как «Родина Чайковского» и «Автомат Калашникова» цирковой фестиваль становится яркой визитной карточкой Ижевска и Удмуртии. И это большая заслуга организаторов и жюри, которые столько лет сопровождают наш праздник.

Первое место по итогам фестиваля заняла акробатическая четверка из России «Восходящие», групповые акробаты на дорожке из России с номером «Свадьба» и аттракцион «Медвежий цирк» династии Филатовых.

Клоун-эксцентрик Анатолий Акула привлекает к своим номерам людей из зала. Кстати, он никогда не использует подсадных зрителей! Фото: Раиса Ибрагимова

Второе место заняли акробаты из Украины Данил и Оскар, «Озорной профессор» Владимир Георгиевский с комическим трамплином из России и джигиты Муратовы из России.

Третье место заняли жонглер Майкл Феррери из Испании, канатоходцы «Герлингс» из Колумбии и дуэт «Джамп’н’ Ролл» с подкидной доской из России.

Приз детского жюри завоевал клоунский дуэт «Джамелли» из России. Специальный приз жюри вручили клоуну Анатолию Акуле из России.

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