2020-03-10T15:21:25+03:00
Общество

Три вуза Удмуртии попали в рейтинг Европейской научно-промышленной палаты

Всего в рейтинге 198 российских вузов
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Лада ИвановаФото: Лада Иванова
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Три вуза Удмуртии попали в рейтинг ARES-2019 Европейской научно-промышленной палаты. Туда вошли 198 вузов со всей России. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования республики.

Так, 61-ю строчку занял ИжГТУ (Ижевский государственный технический университет имени М. Т. Калашникова), 64-е место УдГУ (Удмуртский государственный университет) и ИжГСХА (Ижевская государственная сельскохозяйственная академия) – на 153 месте.

При составлении рейтинга учитывается научная деятельность, международное сотрудничество, востребованность выпускников, информатизация, международное признание профессорско-преподавательского состава, взаимодействие с работодателями, членство в европейских академиях наук, награды, выданные подразделениями Европейской торгово-промышленной палаты и Еврокомиссией.

При этом, чтобы рассчитать оценку каждого университета, установлена шкала из пяти значений: A — показатели высокого качества, B — показатели хорошего качества, C — адекватные показатели качества, D — обнаружены серьезные недостатки, F — отсутствие качественного образования. Каждая категория, в свою очередь, разбита на три подкатегории: например, А разбита на ААА, АА+, АА, А+, А. Показатели ИжГТУ в рейтинге этого года — «ВВВ», УдГУ — «ВВ+», ИжГСХА — «ССС».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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